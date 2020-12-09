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Batman’da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

BATMAN 09.12.2020, 13:19
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Batman’da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Batı Raman Bulvarı üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada, 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 82 adet şarj kablosu ve adaptörü ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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