Batman’da Fırçanı Kap Gel Projesiyle okullar boyanıyor
BATMAN'IN SASON İLÇESİNDE FIRÇANI KAP GEL PROJESİ KAPSAMINDA KÖY OKULLARI ÇEŞİTLİ RENKLERLE BOYATILARAK GÜZEL BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR. BATMAN VALİSİ HULUSİ ŞAHİN'İN EŞİ EBRU ŞAHİN DE ETKİNLİĞE KATILARAK OKUL BOYADI
Batman’ın Sason ilçesinde Fırçanı Kap Gel Projesi kapsamında köy okulları çeşitli renklerle boyatılarak güzel bir görünüme kavuştu. Batman Valisi Hulusi Şahin’in Eşi Ebru Şahin de etkinliğe katılarak okul boyadı.
Sason Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye destek veren Batman Valisi Hulusi Şahin’in eşi Ebru Şahin de etkinliğe katılarak okul boyadı. Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, proje kapsamında amaçlarının köy okullarını daha güzel bir görüneme kavuşturmak olduğunu belirterek, "Öğrencilerin okullarına karşı aidiyet duygusunu oluşturmak, öğrencilerin ve eğitimcilerin başarılarında öğrenme ve öğretme isteklerinde olumlu yönde katkı sağlamak, çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırmak, dostluğun ve arkadaşlığın önemini kavratmak amacıyla proje uygulamaya geçirildi" dedi.
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