Batman’da ev sahibi ile kiracı tartışması cinayetle bitti

Batman’da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ev sahibi kiracısı tarafından silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün gece Körik Mahallesinde iş adamı Suat Özperk (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen Veysi R. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Veysi R. tabancayla Özperk’e ateş açtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özperk’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kiracı Veysi R, polis ekiplerince gözaltına alındı.