Batman’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı

Batman’ın Sason ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, üzerinde kaçak uzun namlulu silah ve 500 gram uyuşturucu madde yakalanan şahıslardan H.A, tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Sason ilçesinde Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sason İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak silah ve uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen İ.A, H.A, M.A. ve H.A isimli şahısların ikamet ettiği evlerde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan eş zamanlı arama operasyon sonucu H.A. isimli şahsın ikametinde 1 adet AK 47 P.Tf, 6 adet AK 47 P.Tf. şarjörü, 251 adet AK P.Tf. mühimmatı, 1 adet G3 P.Tf. dipçiği, 2 adet G3 P.Tf. mühimmatı ve 500 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Adli işlemlerinin yapılması Sason Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan H.A. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.