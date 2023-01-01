Batman’da engelli vatandaşlar sinemada ‘Buğday Tanesi’ filminde buluştu

Batman’ın Kozluk ilçesinde engelli vatandaşlar “Sevgi Varsa Engel Yoktur” projesi çerçevesinde; engelli milletvekili Serkan Bayram’ın hayat hikayesini konu alan “Buğday Tanesi” filmini sinema salonunda izledi.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör öncülüğünde başlatılan proje ile engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımını sağlamak amaçlandı. Bu proje ile birlikte engelleri aşan vatandaşlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin sayısını arttırmak istediklerini dile getiren Kaymakam Güngör, “Sevgi varsa engel yoktur projemiz ile birlikte, hemşehrilerimizin yılın ilk gününde farklı bir gün geçirmesini istedik ve sinema ile yemek etkinliği düzenledik. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımının sağlanması için elimizden geldiğince bütün engelleri kaldırmaya, sevgi varsa engel yoktur diyerek çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerinin kullandı.

Sinemada salonundan çıktıktan sonra yemekte buluşan engelli vatandaşlar ve aileleri memnuniyetlerini dile getirerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.