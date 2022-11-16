Batman’da “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi

Batman’da Narkotik Şube Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi.

Seminerde konuşan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, bugün polis ekiplerinin yürüttükleri operasyonda 119 kilogramlık skunk maddesini ele geçirdiklerini aktardı. Canalp, "Bu, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon liralık bir uyuşturucudur. 119 kilogramlık uyuşturucu madde ele geçirilmiş olan polisimize, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle, devlet organlarının hepsini yapmış olduğu mücadele neticesinde ele geçirmiş olduğu uyuşturucu miktarında terazinin diğer kefesine koyun ortaya çıkan sonuç Türkiye’nin tek başına yakalamış olduğu uyuşturucu miktarı bütün Avrupa kıtasında yakalanmış olan uyuşturucu miktarından daha fazladır. Bu da bizim devlet olarak mücadelemizi gösteriyor. Uyuşturucuya müptela olmuş her birey, bu genç de olabilir, yetişkin de olabilir, bu yaşlı bir insan da olabilir. Bir defa bireysel anlamda kendi üretkenliğini kaybettiriyor. Hayata bakış açısı değişiyor. Burada ailelere büyük görevler düşüyor" dedi.

Uyuşturucu ile mücadelelerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, gençleri uyuşturucu maddesinden kurtarmak için savaşa her zaman devam edeceklerini söyledi. Kıraç, “Batman Emniyet Müdürlüğü olarak ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalarımız esnasında üç buçuk ton esrarla, 168 kilo en tehlikeli uyuşturucu olan sentetik uyuşturucu ve insanların en çok ölüm yaşadığı metamfetamin maddesi ele geçirdik. Önemli olan konu şu olduğunu düşünüyorum. Biz biraz önce ifade ettiğim gibi ne kadar yakalarsak yakalayalım talep olduğu sürece sıkıntı devam edecektir. Yakalamalarımız elbette devam edecek ancak aradaki sıkıntıları engelleme şansınız yok. İnsanlar eğer bir şeyi istiyorsa, kullanıyorsa, bunu engellemenin zor olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Programa, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç’ın yanı sıra protokol üyeleri ile muhtar ve eşleri katıldı.