Son Dakika
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield: “Rusya’nın İnsan Hakları Konseyi’nde yer alması Konseyin güvenilirliğini zedeliyor”
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: "Batılı ülkeler Kiev’e silah ve mühimmat tedarik ederek Ukrayna’daki çatışmayı uzatmaya çalışacaklar"
Batman’da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Batman’ın Beşiri ilçesinde elektrik tellerini kesmeye çalışan genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
BATMAN 05.04.2022, 21:04
Batman’ın Beşiri ilçesinde elektrik tellerini kesmeye çalışan genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Beşiri ilçesine bağlı Kayatepe köyünde 21 yaşındaki Hasan Hasgül, ana hatları besleyen elektrik tellerini kesmeye çalıştı. Hasgül, elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevke edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Hasgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Hasgül’ün cesedi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Jandarma ekipleri, olay yerine giderek inceleme başlattığı öğrenildi.