Batman’da eğitime bir gün ara verildi

Batman merkez ve tüm ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman geneli ve ilçelerinde yaşanan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı bugün Halk Eğitim Merkezi de dahil olmak üzere eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.