Batman’da eczacılar köy okulunun reçetesini çıkarttı, dolapları kırtasiye malzemeleriyle donattı

Batman’da eczacılar, onardıkları köy okulunu rengarenk boyayarak kırtasiye malzemeleriyle donattı.

Başlattıkları sosyal proje dahilinde Sason ilçesine bağlı Yücebağ ilk ve ortaokuluna giden 44. Bölge Batman-Siirt-Muş Eczacılar Odasına bağlı eczacılar, okulu onarıp boyadıktan sonra kütüphane, laboratuvar ve diğer ihtiyaçlarını da giderdi. Başlattıkları sosyal proje dahilinde bölgedeki diğer okullara da yardım edeceklerini belirten Batman Kadın Eczacı Çalışma Komisyon Başkanı Eczacı Gülistan Yalçın, Batman Kadın Eczacı Çalışma Komisyonu olarak bu okula geldiklerini söyledi.

Şu anda okulun ana okul sınıfının ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını aktaran Yalçın, "Komisyon olarak eczacılarımıza eğitimler düzenliyoruz. Ardından kadın ve çocukları çevreleyen sosyal projeler yapıyoruz. Bu projemizde de amacımız anaokulundaki öğrencilere destek olmak, boya kalemleri vererek onların becerilerini ön plana çıkarmalarını desteklemek, ayrıca kütüphane desteğimiz oldu. Her yaşa yönelik kitap desteğinde bulunduk. Eczacılar neler yapar onu anlattık. Ayrıca okula çok güzel bir bilim sınıfı oluşturduk. Okulun bahçesini rengarenk boyadık. Eczacılar olarak çocuklarımıza bu mesleği sevdirerek onlara her anlamda destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Okulun diğer ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini belirten 44. Bölge Batman-Siirt-Muş Eczacı Odası Başkanı Eczacı Adnan Bayhan, okul müdürünün kendilerine ilettiği okulun çeşitli ihtiyaçlarını gidererek okulu boyadıklarını kaydetti. Okulun diğer ihtiyaçlarını da gidermeye çalıştıkların belirten Bayhan, "Kadın eczacılarımız ile birlikte okula kütüphane ve laboratuvar odası kazandırdık. Bundan sonra da okulumuzun yanında olacak ve bütün ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.