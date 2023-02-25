Batman’da depremzedelere moral yemeği verildi

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremde evlerini kaybeden depremzedeler, Batman’ın Sason ilçesinde düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi.

Sason ilçesinde esnaf Asminaf Erdem ile Kadir Avcu’ya ait bir iş yerinde ve ev sahipliğinde düzenlenen moral yemeğine depremzedelerin yanı sıra Sason Kaymakamı Murat Mete, ilçe protokolü ve ilçedeki esnaf katıldı. Düzenlenen tanışma ve moral yemeğinde konuşan Kaymakam Murat Mete, “İlçemize gelen depremzede ailelerimizi Sasonlu hemşirelerimizin alicenaplığı ile aile sıcaklığında ağırlamaya çalışıyoruz. Ailelerimizin her anında yanlarında olup özellikle çocuklarımızın okul ve temel ihtiyaçları için gerekli tedbirleri görevli kurum müdürlerimiz vasıtasıyla almaya özen gösteriyoruz. AFAD himayesinde başlatılan ve depremden etkilenerek yuvalarından ayrı kalan vatandaşlarımızın barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere ’Evim yuvam olsun’ kampanyası ile ailelerimizi evlerde misafir ediyoruz. Temennimiz bir an evvel bu olumsuz hadiseleri geride bırakıp acılarımızın en azından hafifleyeceği günlere kavuşmaktır" dedi.