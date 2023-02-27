Batman’da depremzede öğrencilere kitap desteği

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Süveybe Ana Kız Yurdunda kalan depremzede öğrenci misafirlerin kitap ihtiyaçları karşılandı.

İlköğretim ve lise öğrencilerinin ders kitapları dışında, YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezinin desteğiyle bütün kitap ihtiyaçları karşılandı. Öğrenciler için temin edilen ders kitapları ve romanlar Gençlik Liderleri tarafından büyük bir titizlikle dağıtıldı.

Yurtta bulunan depremzede misafirlerin her türlü ihtiyaçlarını ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak karşıladıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, öğrencilerin eğitimlerini de yakından takip ettiklerini ifade etti.