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Batman’da damdan düşen kadın hayatını kaybetti

BATMAN'IN GERCÜŞ İLÇESİNDE EVİNİN DAMINDAN DÜŞEN 75 YAŞINDAKİ KADIN, HAYATINI KAYBETTİ.

BATMAN 06.10.2020, 13:25
Batman’da damdan düşen kadın hayatını kaybetti

Batman’ın Gercüş ilçesinde evinin damından düşen 75 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Gercüş’e bağlı Kozlu köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Halise Korkmaz, iki katlı evinin damından bilinmeyen bir sebeple düştü. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Halise Korkmaz’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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