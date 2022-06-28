Batman’da çocuk yoğun bakımdan bir ilk

Tıp literatüründe Plazma Exchange olarak tanımlanan ve halk arasında kan değişimi olarak bilinen yöntem Batman’da ilk defa Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Sinan Yavuz, "Kan değişimi işlemi çok ağır nörolojik hastalıklar, karaciğer bozuklukları, zehirlenmeler, kanama bozuklukları gibi durumlarda kullanılmaktadır. Hastadan alınan kirli ve hastalık nedenini oluşturan kan hücreleri vücuttan temizlenerek yerine taze hastalıksız kan hücreleri verilmektedir. İşlemin yapılabilmesi için kritik hasta takibi yapılabilen merkezler gerekmektedir. Yoğun bakımımızda artık bu şekilde ciddi hastalıklar sevk edilmeden takip ve tedavi edilebilmektedir. Sadece büyük üniversite hastanelerinde yapılabilen bu işlemi biz ağır nörolojik problemi olan 15 yaşındaki hastamızda başarıyla 3 seans halinde uyguladık. Yoğun bakım sürecini atlatan hastamızın normal servise devrini planlamaktayız" dedi.