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Batman’da çocuk bezini çalan hırsız kamaraya takıldı
Batman’da sabah saatlerinde, Kısmet Mahallesi’nde bir dükkandan bir çuval çocuk bezini çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı.
BATMAN 15.10.2021, 17:24
Batman’da sabah saatlerinde, Kısmet Mahallesi’nde bir dükkandan bir çuval çocuk bezini çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Kısmet Mahallesinde gerçekleşti. Hırsız, bir dükkanın önünde bulunan bir çuval bebek bezini çalıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.