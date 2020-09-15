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Batman’da çeşitli suçlara karışan 74 kişi yakalandı

BATMAN KENT GENELİNDE SUÇLARIN ÖNLENMESİ, SUÇLULARIN YAKALANMASI, HUZUR VE GÜVENİN SAĞLANMASI AMACIYLA BATMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.

BATMAN 15.09.2020, 14:16
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Batman’da çeşitli suçlara karışan 74 kişi yakalandı

Batman’da güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlara karışan 74 kişi yakalandı.

Batman genelinde suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında, 12 bin 132 şahıs sorgusu ve 2 bin 657 araç sorgusu yapıldı, 21 hırsızlık olayı, 2 oto hırsızlık olayı, 1 motosiklet hırsızlık olayı, 3 yan kesicilik-dolandırıcılık olayı aydınlatıldı, 11 kayıp şahıs bulunurken, 2 kasten yaralama olayı, 2 yağma olayı aydınlatıldı. 1 kasten öldürme olayı olmak üzere toplam 43 olay aydınlatılırken, çeşitli suçlara karışan 35 şahıs ve aranan 39 şahıs olmak üzere toplamda 74 şahıs yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamaya yönelik olarak 24 saat görevimizin başında olacağımız halkımız tarafından bilinmelidir. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından günün 24 saatinde tüm il genelinde kontroller kararlıkla devam etmektedir" denildi.

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