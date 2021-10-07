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Batman’da çalıntı ürünler satan bir kişi tutuklandı

Batman’da hırsızlık yaptığı ve çalıntı mallar sattığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

BATMAN 07.10.2021, 12:21
Batman’da çalıntı ürünler satan bir kişi tutuklandı

Batman’da hırsızlık yaptığı ve çalıntı mallar sattığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin yakalanarak adli mercilere sevk edilmesi ve suç eşyası malzemelerinin temin edilerek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlattı. Ekipler, çeşitli yerlerden çaldığı eşyaları Fatih Mahallesinde sattığı tespit edilen M.P.’nin adresine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada, farklı markalarda 7 dizüstü bilgisayar ve tablet, 4 cep telefonu, 2 LCD televizyon, 9 matkap, elektrikli bisiklet, yazıcı, oto yıkama makinesi, 3 lazer metre, kamera, elektrikli testere, zımpara makinesi, oyun konsol gözlüğü, harç mikseri, 3 dizüstü bilgisayar çantası, kadın kol saati, 24 tespih, gaz ölçüm cihazı, navigasyon cihazı, elektrikli kriko ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.P., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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