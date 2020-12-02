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Batman’da bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

BATMAN 02.12.2020, 12:40
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Batman’da bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde Huzur Mahallesi 515 sokakta durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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