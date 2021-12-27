Batman’da bin 162 paket kaçak sigara ele geçirdi

BATMAN (İHA) – Batman’da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bin 162 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Hasankeyf-Gercüş Yolu üzerinde 23 Aralık 2021 tarihinde Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol Devriyesinde bin 162 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili 13 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefetten idari yaptırım uygulandığı ve Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.