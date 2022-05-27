Batman’da Bilim Fuarı’na yoğun ilgi

Batman’ın Sason ilçesi Yunus Emre Ortaokulu’nda açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda, bilim ve teknik alanında öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 25 farklı proje şenliğe katılanlardan yoğun ilgi gördü.

Yunus Emre Ortaokulu bahçesinde fen bilimleri öğretmeni Esra Ögütcü, öncülüğünde hazırlanan projeler, Bilim Fuarı’nda sergilendi. Fuara, İlçe Kaymakamı Murat Mete, İlçe Emniyet Amiri Muhammet Ali Aydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, STK temsilcisi ve birçok okuldan öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Türkçe öğretmeni Selçuk Sağlam, “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı şenliklerinde 25 farklı projeyle, öğrencilerin bilim ve teknoloji çağının bireyleri olması ve kendilerini bu yönde geliştirip geleceğin bilim adamlarının tohumlarını atmaya hizmet etmiştir. Çocuklarımıza bu imkanlar sunuldukça, inanıyorum ki, bu küçük yüreklerden korona virüs aşısını geliştiren Türk bilim adamı Uğur Şahin ve Aziz Sancar gibi nice bilime damga vuran bilim adamlarımız doğacaktır” dedi.

Öğrencilerle birlikte çeşitli projeler hazırladıklarını ve bunları da fuarda sergilediklerini belirten Yunus Emre Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Esra Ögütcü, “Öğrencilerimiz ile birlik farklı alanda hazırladığımız 25 projemizi okulumuzun bahçesinde düzenlediğimiz bilim şenliğinde sergiledik. Bu projeleri bizim öncülüğümüzde öğrencilerimiz evlerinden temin ettikleri atık durumda olan malzemelerden faydalanarak hazırladı. Projelerimiz katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Öğrencilerimizin bu heyecanına ve gelecekte bilime ışık tutacağına inandığım birbirinden başarılı öğrencilerimiz ile birlikte böylesi güzel çalışmalarda bulunduğum için çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.