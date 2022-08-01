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Batman’da belediye ile kadınlar iş hayatına atılıyor

Batman Belediyesi, çalışmak isteyen kadınlara iş aramaları konusunda teknik destek sunuyor.

BATMAN 01.08.2022, 13:04
Batman’da belediye ile kadınlar iş hayatına atılıyor

Batman Belediyesi, çalışmak isteyen kadınlara iş aramaları konusunda teknik destek sunuyor.

Batman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü ortak bir çalışmaya daha imza attı.

Bilgi ve Mesleki Eğitim Kursları (BİLMEK)’nda eğitim alan kadınlara kurs bitimi öncesi iş arama yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler verildi.

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görevlisi tarafından BİLMEK Petrolkent Şubesi’nde verilen eğitimde; iş arama yöntemleri, özgeçmiş hazırlama, telefonla görüşme ve mülakat teknikleri gibi iş aramayı kolaylaştıran konularda bilgiler verildi.

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