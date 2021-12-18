Batman’da ’Basın Konseyi Veri Güvenliği’ semineri düzenledi

Basın Konseyi ’Bilgi Yönetimi Danışmanlığı’ projesi kapsamında Eğitimci Önder Aydın tarafından Batman Basın Konseyi üyelerine Veri Güvenliği semineri verildi. 3 gün süren seminerin finali Batman’da bir otelde yapıldı. Seminere Batman Basın Konseyi Başkan Yardımcısı Veysi Demir, Batman Basın Konseyi yönetim kurulu üyeleri ile kentteki yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı. Seminerde konuşan Yönetim Sistemi Danışmanı Önder Aydın, "Arkadaşlar bugün burada bir toplantı yaptık, bir eğitim yaptık daha doğrusu. Bu eğitim DiKA’nın vermiş olduğu Batman Basın Konseyi Derneğinde ve onun üyeleri ile ilgili bilgi güvenliği yönetim sistemi ile ilgili bir eğitim de tabi biliyorsunuz bu son dönemde 2016’da çıkan bir kanun var. Kişisel verilerin korunması kanunu. Bu kanun kapsamı da bilgi güveliği dahilinde. Dolayısıyla biz bugün arkadaşlarımıza hem kişisel verilerin korunması hem de bilgi güvenliğinin gazetelerde ve konsey yapısında nasıl uygulanacağı ile ilgili bir eğitim yaptık. Bunun için DİKA’ya teşekkür ediyoruz özellikle destek verdiği için. Bize de bu eğitim verme fırsatı sağladıkları için ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dilerim arkadaşlarımıza bir faydası olmuştu. Bundan sonraki süreçte bu bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması aşamasında danışmanlık hizmetlerimiz de devam edecek. Proje kapanana kadar sizlerleyiz teşekkür ederim” dedi.