Batman’da balık satış tezgahlarında denetim yapıldı

Batman Tarım il Müdürlüğü, ‘Su Ürünleri Kanunu ile Su Ürünleri Avcılığına’ ilişkin çıkartılan yeni kararla balık satış yerlerinde denetimlerde bulundu.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ile Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Serap Güneş ve Su Ürünleri mühendislerinin katılımıyla ilde bulunan balık satış yerlerinde denetimler yapıldı.

Denetimler kapsamında il Müdürü Gün, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için, ülke genelinde 16-20 Ağustos tarihleri arasında deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı denetimler yapılması planlandığını belirtti.