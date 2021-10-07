Batman’da Amatör Spor Haftası coşkuyla kutlandı

Batman’da Amatör Spor Haftası Aydınkonak semt sahasında çok sayıda sporcunun katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.

Batman’da Amatör Spor Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü M. Şafi Özperk, Batman Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Burak Eren, ASKF Başkanı Mahmut Akyol, antrenörler, çok sayıda sporcu, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Bu yıl toplam 6 bin 300 sporcunun tesislerden faydalandığını dile getiren Spor Şube Müdürü Burak Eren, "Yazın sporcularımız ve velilerimizden çok ilgi gördük. Çünkü pandemiden sıkılmış bir kitle var. Toplamda 6 bin 300’ün üzerinde sporcumuz yazın faydalandı. Bunun dışında yetişkin bireyler de spor kompleksimizden faydalandılar. 13 Ekim’de kış spor okullarımızı açıyoruz. Spor kompleksimizde faaliyetler başlayacak. Derslerimizin, branşlarımızın yoğunluğundan dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ait tesisleri de kullanıyoruz. Hedefimiz 10 binin üzerinde çocuğumuzu kış spor okullarından faydalandırmak. Hem eğitimlerine hem de moral ve motivasyonlarına bir nebze katkımız olmasını istiyoruz. Bu amaçla da umut ediyorum ki kış spor okullarını en güzel şekilde verimli şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.