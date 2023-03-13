Batman’da açılan yolda kar kütlesi iş makinesi boyunu geçti

Batman’ın Sason ilçesinde köy yoluna düşen çığ, ekiplerin yoğun çabası ile 16 saatte temizlenirken, açılan yolun kenarındaki kar kütlelerinin yüksekliğinin ise 8 metreyi geçtiği görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Altıdere köy yoluna çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığın temizlenmesi için İl Özel İdaresine bağlı Sason İlçe Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 8 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin 16 saat süren çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.