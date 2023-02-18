Batman’da 7’den 70’e herkes deprem bölgesine odun göndermek için adeta seferber oldu

Batman’ın Sason ilçesinde bir araya gelen jandarma, güvenlik korucuları ve her yaştaki vatandaş depremin yaşandığı illere odun ulaştırmak için adeta seferber oldu.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilde yıkıma neden olmuştu. Depremin yaralarını sarmak için top yekun seferber olan vatandaşlar, deprem bölgesine adeta yardım seferberliği başlattı. Kimi üzerindeki ceketi yardım kutusuna atarken, kimileri de ahırındaki ineği depremzedelere bağışladı. Yardım seferberliğinin top yekun devam ettiği yerlerden biri de kar yağışının yoğun yaşandığı ve havaların çok soğuk olduğu Batman’ın Sason ilçesinden geldi. Küçükten büyüğe bir araya gelen onlarca vatandaş, jandarma personelleri ve güvenlik korucularıyla topladıkları odunları balta ile kırarak çuvallara doldurup depremin yaşandığı illere gönderdi. 66 yaşında olduğu halde odun kırma işine yardım etmeye çalıştığını belirten vatandaşlardan Vahap Çelik, “Ben 66 yaşına geldim. Ama 7’den 70’e herkes burada bu işi yapıyor. Sason’da elimizden geleni yapmaya mecburuz. Kimi köyünden getirdi, kimi de ambarından getirdi. Burada kırarak çuvallara doldurup depremin yaşandığı yerlere gönderiyoruz. Bizim elimizden de bu geliyor. Elimizden ne gelirse malımızla canımızla yardıma hazırız” dedi.

Odun kırma işine yardımcı olan vatandaşlardan Abdüssamed Yıldırım ise “Bir haftadır bu odunları kırıp soğuk olan depremin yaşandığı illere gönderiyoruz. Çok şükür herkes ilgi gösteriyor. Kimi köyünden kimi evinden odun getirerek burada topladık” diye konuştu.

Sason halkı olarak odun göndermek için seferber olduklarını belirten vatandaşlardan Casım Başak, “Bu gün deprem bölgesinde yaşayan ailelere bir nebze yardımcı olabilmek için top yekun seferber olduk. Burada topladığımız odunları kırarak depremzede kardeşlerimize göndereceğiz. Umarım ülke olarak en kısa zamanda bu felaketi atlatırız” şeklinde konuştu.