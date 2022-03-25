Batman’da 70 bin 333 mükellef bulunuyor

Batman Belediyesi, yapılan kadastral, imar izni ve yapı kullanma belgesi çalışmalarının ardından kentteki mevcut mükellef sayısını açıkladı.

Batman’da en son açıklanan verilere göre 70 bin 333 aktif mükellef kayıtlıydı. Bu mükelleflere ait 96 bin 422 adet mesken, 26 bin 517 iş yeri ve diğer şekilde kullanılan bina olmak üzere toplam 122 bin 939 kayıtlı bina olduğu belirtildi. Batman Belediyesi’ne beyanda bulunan mükelleflere ait binaların 64 bin 693’ü kaloriferli ya da doğalgazlı. 50 bin 424 bina ise asansörlü. Ayrıca Batman’da 11 bin 309 aktif arsa sicil ile 39 bin 018 adet arsa beyanı ve 8 bin 988 aktif arazi mükellefi ile 8 bin 988 arazi beyanı kayıtlı.