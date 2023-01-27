Batman’da 600 öğrenci kampta topraksız tarım yapıyor

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, il milli eğitim müdürlüğü, TPAO ve Gelecek Araştırmaları Enstitüsü iş birliği ile devam eden Mars Kampı Topraksız Tarım Atölye eğitim çalışmalarında incelemelerde bulundu.

İki hafta boyunca gruplar halinde 600 ortaokul ve lise öğrencisinin ağırlandığı Mars Kampı Topraksız Tarım atölye eğitim çalışmalarını inceleyen Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, eğitim gören öğrenciler ile bir süre sohbet etti daha sonra yapılan eğitim çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Gelecek Araştırmaları Enstitüsü tarafından Batman’da düzenlenen eğitimin öğrencilerde oluşturduğu farkındalığa değinen Batman İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde Gelecek Araştırmaları Enstitüsü tarafından Batman’daki öğrencilere insanlığın güzel bir gelecek kurmasına katkı sunma amacıyla çok faydalı eğitimler veriliyor. Bu güzide eğitimin ilimizde verilmesinde büyük katsısı olan noterimiz Mehmet Şirin Erdoğan’a ve TPAO Batman Bölge İnsan Kaynakları Müdürü Nurullah Uçar’a tüm öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca çocuklarımızın bu eğitimi alması için çeşitli üniversitelerden ilimize gelen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Dünyamızda o kadar çok kirlilik oluşuyor ki bu kirlilikten çevremiz etkileniyor, toprak etkileniyor, havamız etkileniyor. Maalesef bu kirliği de biz insanlar oluşturuyoruz. Bu tür eğitim programlarıyla oluşan bu kirliliğe de aslında dikkat çekiyoruz. Dünyamızın içinde bulunduğu kirliliği azaltmamız gerekiyor. Öğrencilerimize erken yaşlarda verdiğimiz bu eğitimler ile birlikte çevre konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz üretimi arttırmak, kullanılamayan arazileri tarıma kazandırmak ve yeni tarım arazileri kazanmak için ortaya çıkan yeni sistemleri, topraksız tarım sistemlerini burada öğreniyorlar.” dedi.