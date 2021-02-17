Batman’da 60 metre derinliğinde kaçak kazı kazan 2 kişi suçüstü yakalandı

Batman’da 60 metre derinliğinde kuyu kazarak, kaçak kazı yapan iki kişi, il jandarma komutanlığı personelleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin Batman valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman Çayüstü köyü Haybena mevkiinde kaçak kazı yapıldığı istihbarı bilgisi alınması üzerine, Batman İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından kaçak kazı yapılan alana operasyon düzenlenmiş ve kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalanmıştır. Yaklaşık 60 metre derinliğindeki kuyuda yapılan kaçak kazıda 1 adet jeneratör ve kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs yakalanmış olup, hakkında adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.