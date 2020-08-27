Batman’da 6 ev karantinaya alındı
BATMAN’IN SASON İLÇESİNDE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE 6 EVİN DAHA KARANTİNAYA ALINDIĞI BELİRTİLDİ.
Batman’ın Sason ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle 6 evin daha karantinaya alındığı belirtildi.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Erikli ve Kelhasan köylerinde birer, Orta Mahallede 2, Yıldız ve Sevek Mahallelerinde de birer evde 27 Ağustos’tan itibaren korona virüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimiz dışarıdan gelen misafirlerin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca dışarı çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında gelinen nokta itibariyle, bir süredir büyük bir toplumsal başarı ve sabırla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılım hızının düşmesi noktasında sonuçlar vermesiyle birlikte normalleşme sürecine geçilmiştir. Yeni normalleşme süresince vatandaşlarımızın kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişiler zorunlu karantinaya alınacaktır" denildi.
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