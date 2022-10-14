Batman’da 5. Kitap Fuarı açıldı

Yüzlerce yayınevi, yazar, şair ve ünlü ismi buluşturan 5. Batman Kitap Fuarı, Vali Ekrem Canalp ve beraberindeki protokolle birlikte yapıldı. Valilik binası önünde gerçekleştirilen açılışta Vali Canalp’ın yanı sıra binlerce kitap ve yazar yer aldı.

5. Batman Kitap Fuarı’nın açılışını yapan Vali Ekrem Canalp, açılıştan sonra tek tek stantları dolaşarak yazar ve şairlerin kitaplarının yer aldığı ahşap bölmelerdeki kitapları inceleyip, sohbet etti. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Canalp, Batman’da Batmanlıların kitap okumayı çok sevdiğini işaret ederek bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Vali Canalp, “Batmanlıların bu aşkına, bu şevkine en iyi şekilde cevap vermek için bu yılda kitap fuarımızı en renkli şekilde yapmaya çalıştık. Buraya gelen çok saygıdeğer yayın evlerimiz. Çok saygı değer yazarlarımız sadece kitaplarını imzalamaya gelmiyorlar. Gençlerimize ve çocuklarımıza aynı zaman da birer vizyon bahşetmeye de geliyorlar. Dolayısıyla onlardan faydamızda en maksimum seviyede gerçekleşmiş olacak. Bu etkiyi artırabilmek için ilçelerimizden ücretsiz otobüs severleri düzenledik. 200 bin öğrencimize davetiye ulaştırdık” dedi.

“1 milyon 200 bin liralık kitap çeki verdik”

Batman 4. Kitap fuarında geçen sene öğrencilere 800 bin TL’lik hediye çeki verdiklerini anımsatan Vali Canalp, bu sene de öğrencilere 1 milyon 200 bin TL’lik kitap hediye çekini verdiklerini aktardı. Vali Canalp, "Onların kitapla olan aşklarını daha da pekiştirmeye çalışacağız. Başka bir şey daha yapacağız. Gençlerimiz toplu alanlarda çalışmayı okumayı, ders çalışmayı seviyorlar. Bunun içinde kütüphaneleri yaz aylarında özellikle okulların tatil olduğu zamanlarda dahil en maksimum düzeyde kullandıklarını gördüğümüz içindir ki öğrencilerimizin bu şekilde ders çalışabilecekleri ve kitap okuyabilecekleri mekanların kapasitesini de yüzde 42 oranında artıracak olan bir projeyi de hayata geçirmiş durumdayız. Buradan sizinle çok çarpıcı bir bilgi paylaşmak istiyorum. Burada davet etmiş olduğumuz yayın evlerinin bizlerle buluşturdukları kitapların toplam sayfa sayısı 5 milyon adet. Dolayısıyla Batmanlılara 5 milyon sayfalık bir ufuk açılmış oluyor. Biz de diyoruz ki bir sayfada siz açın ve bu fuarı siz de şereflendirin” şeklinde konuştu.