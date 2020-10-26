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Batman’da 3 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi
BATMAN'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3 BİN 780 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.
BATMAN 26.10.2020, 12:19
Batman’da düzenlenen operasyonlarda 3 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Batman İl Jandarma Komutanlığı, Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince, Hasankeyf ilçesinde düzenlenen yol kontrolünde bir araçta yapılan aramada 3 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan şahıslar hakkında işlem yapıldı.
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