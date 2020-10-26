banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı
Aydın'da yaşayanlar daha dikkatli olmalı...
Aydın'da yaşayanlar daha dikkatli olmalı...
SANKO Okullarının tenis başarısı
SANKO Okullarının tenis başarısı
Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları

Batman’da 3 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

BATMAN'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3 BİN 780 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

BATMAN 26.10.2020, 12:19
Batman’da 3 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da düzenlenen operasyonlarda 3 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince, Hasankeyf ilçesinde düzenlenen yol kontrolünde bir araçta yapılan aramada 3 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
açık
banner378
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:47
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Malatyaspor 6 8
8. Göztepe 6 7
9. Erzurumspor 5 7
10. Sivasspor 4 7
11. Başakşehir 6 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Hatayspor 4 7
14. Konyaspor 5 6
15. Kayserispor 5 6
16. Çaykur Rizespor 5 5
17. Trabzonspor 6 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Bursaspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 7 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Eskişehirspor 7 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3