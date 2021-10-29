Batman’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yağmura rağmen coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Batman Valisi Hulusi Şahin’in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Turgut Özal Bulvarı’nda devam etti.

Kutlamalara, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Kerem Demir, kamu kurumları yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Şahin ve Albay Kaplan tören aracıyla vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı. Okunan şiirlerin ardından, bir konuşma yapan Vali Şahin, "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yılını kutlamanın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 98’inci yaş gününde Türkiye Cumhuriyeti her yönüyle dünyanın en önde gelen, sözü dinlenen ve oyun kurucu kabul edilen yeni büyük ülke olarak tarih sahnesinde hak ettiği yeri alıyor. Cumhuriyetin en büyük hedefi olan tam bağımız Türkiye ülküsüne doğru hiç durmadan yürüyeceğiz. Hiç şüphem yok ki bu yolda milletimizin her bir ferdi üzerine düşeni yapacaktır" dedi.