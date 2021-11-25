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Bakan Koca: “(Torba yasa teklifi) Mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak geri getirilmesi ve emeklilik için iyi bir düzeltme yapılması gerektiği kanaatindeyim.”
Bakan Koca: “(Atamalar) KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.”
Bakan Koca: “(Topuk kanından SMA taraması) Her doğan bebeğe yıl bitmeden tarama yapmaya başlıyoruz.”
Bakan Koca: “(Molnupiravir) 700 dolar olan ilacın yerine 30-35 kat daha ucuza mal edeceğimizi planladığımız ilacı vatandaşımız ile yakın zamanda buluşturacağız.”
Sağlık Bakanı Koca: “(Turkovac) Sabah Acil Kullanım Onayı’na başvurduğumuzu söylemiştim. Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum, özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız.”
Batman’da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü standı
Batman’da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile beraber Batman İl Emniyet Müdürlüğü stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.
BATMAN 25.11.2021, 20:16
Batman’da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile beraber Batman İl Emniyet Müdürlüğü stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.
Batman’da 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle özel bir AVM’DE Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile beraber Batman İl Emniyet Müdürlüğü (Asayiş Şube, Narkotik Şube, Trafik Şube, TDP Şube, Tem Şube) stant açarak günün anlam ve önemine binaen kadınlara karanfil, maske ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ile kent protokolü açılan stantları tek tek ziyaret ederek destek verdi.