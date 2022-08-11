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Batman’da 2 bin 500 aşure dağıtıldı

Batman Belediyesi, muharrem ayı nedeniyle Lavanta Sokakta vatandaşlara aşure dağıttı.

BATMAN 11.08.2022, 14:20
Batman’da 2 bin 500 aşure dağıtıldı

Batman Belediyesi, muharrem ayı nedeniyle Lavanta Sokakta vatandaşlara aşure dağıttı.

Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, Muharrem ayı nedeniyle Lavanta sokakta belediye tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Vali Canalp, kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Etkinlikte vatandaşlara, toplam 2 bin 500 aşure dağıtıldı.

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