Batman’da 10 ayda 97 bin 93 metre hat döşendi

Batman Belediyesi, altyapı çalışmalarında 2022 yılının ilk 10 ayında 97 bin 93 metre hat döşendiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, 2022 yılının ilk 6 ayında toplamda 62 bin 376 metre yeni altyapı çalışmalarına imza atan belediyenin sadece son 4 aylık zaman dilimi içerisinde 34 bin 717 metre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını hizmetine dahil ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gelecekte sorun yaşanmaması için büyük özen gösterilen çalışma çerçevesinde; 2022 yılı Ocak-Ekim tarihleri arasında farklı lokasyon ile imara yeni açılan alanlarda 42 bin 975 metre içme suyu, 47 bin 198 metre kanalizasyon hattı ve 6 bin 920 metre de yağmur suyu hattı döşenmiş oldu" denildi.

Zaman zaman ekipleri yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yapılan tüm çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini hatırlattı.