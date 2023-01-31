Batman’da 1 yılda 100 bin 516 metre altyapı çalışması gerçekleştirildi

Batman Belediyesi, 2022 yılında yapmış olduğu çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Belediye Su ve Kanalizasyon (BASKİ) Müdürlüğü, imara açılan alanlarda yaptığı denetimlerde abonesi bulunmaya hanelerde su abone sayısını 134 bine ulaştırdı. Altyapı çalışmalarını da sorunsuz bir şekilde sürdüren BASKİ Müdürlüğü, 2022 yılı içerisinde 100 bin 516 metre yenilenme çalışmasıyla altyapıdan kaynaklanabilecek sorunların önüne geçmiş oldu. 2022 yılında; 48 bin 900 metre içme suyu, 44 bin 631 metre kanalizasyon hattı ve 6 bin 985 metre de yağmur suyu hattı döşeyen Batman Belediyesi, yaşanan lokal sorunları da çözüme kavuşturarak altyapı güçlendirme çalışmalarını artırdı” denildi.

İçme suyu temininde 2023 yılında da vatandaşlara sağlıklı, kaliteli içme suyu temini için alternatif çalışmalarına hız veren BASKİ Müdürlüğü, vatandaşların Alo 185 Çağrı Merkezi’ni arayarak dilek, talep ve şikâyetleri bildirmeleri halinde sorunların en kısa süre içerisinde çözüleceğini hatırlattı.