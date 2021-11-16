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Batman zeytin diyarı olma yolunda

Batman’da meyveciliği geliştirme projesi kapsamında Sason ilçesindeki yetiştiricilere 3 bin 500 adet tüplü zeytin fidanı ve 400 adet cennet hurması fidanı dağıtıldı.

BATMAN 16.11.2021, 14:46
Batman zeytin diyarı olma yolunda

Batman’da meyveciliği geliştirme projesi kapsamında Sason ilçesindeki yetiştiricilere 3 bin 500 adet tüplü zeytin fidanı ve 400 adet cennet hurması fidanı dağıtıldı.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2021 yılı meyveciliği geliştirme projesi kapsamında Sason ilesinde fidan teslim töreni düzenlendi. Törene katılan Sason Kaymakamı Murat Mete, temin edilen 3 bin 900 adet meyve fidanını toprakla buluşturarak, sabırsızlıkla meyvelerini yiyeceğimiz günü bekleyeceklerini belirtti. Kaymakam Mete, “İlçemizin üretim sürecine katkı sunmak üzere 3 bin 500 adet zeytin fidanı ve 400 adet cennet hurması olmak üzere toplamda 3 bin 900 adet meyve fidanını toprakla buluşturmak için buradayız. Köy muhtarları ve vatandaşlarımızdan talep oldu. Talebe kayıtsız kalmayan il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğümüzün hemen harekete geçerek fidanlarımızı temin ettiğini gördük. Gülen gözlerle, hevesle, heyecanla bu ürünlerden yiyeceğimiz günü bekliyoruz. Daha önce uygun görülen topraklarda ekilmesi üzere vatandaşlarımıza fidanlarımızı teslim ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda verimlerini alacağız. Sason’da hep şunu söylüyoruz. Önce eğitim, sonra üretim diyoruz. Eğitim olmadan hiç yol katedemeyeceğimizi biliyoruz. Eğitimli çiftçilerimiz ile birlikte ayağımızı toprağa basacağız. Asla topraktan uzak durmayacağız. Devletimizin ve hükumetimizin bütün desteklerini vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bizlerin asli görevidir bu. Görüyorum ki Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de vatandaşlardan gelen üretim talebine karşı asla kulağını tıkamadı. El birliğiyle çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Vatandaşımıza, çiftçimize üreticimize, ayağını topraktan çekmeyen bütün halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Sason, her türlü meyvenin yetişeceği bir toprağa sahip”

Her türlü meyvenin Sason topraklarında yetişebileceğini belirten Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise “Sason ilçesi hem iklim koşuları, hemde toprak bakımından çok farklı bir yerdir. Her türlü meyve bu topraklarda yetişir. Bizde bu anlamda üreticilerimizle toplantı yaparak bu topraklarda zeytin üretiminin çok faydalı olacağı kararını aldık. Yaptığımız analizlerin ardından zeytin fidanı talebi oluşturduk. Sason çilek, ceviz ile arıcılıkta da kendini kanıtlamış bir ilçemiz. Bizde baktı ki yağlı zeytin de yetişecek. Bizde bu projeyi geliştirerek elde ettiğimiz fidanları yetiştiricilerimize dağıttık” diye konuştu.

“Daha önce ekilen zeytinlerden yüzde 70 verim aldık”

İlçede daha önce ektikleri fidanlardan yüzde 70 verim aldıklarını belirten Heybeli köy muhtarı Hayrettin Çelik, “Bu topraklarda kesin olarak en az yüzde 70 verim alırız. Daha önce ektiğimizde fidanlarda bunu gördük. Heybeli köyünde diktiğimiz fidanlarımız hemen hemen Gaziantep zeytinleriyle yarışıyor” şeklinde konuştu.

Törende 44 köyde yaşayan 100’den fazla üreticiye zeytin ve cennet hurması fidanı dağıtıldı.

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