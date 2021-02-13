Batman Valisi Hulusi Şahin korona virüs aşısı oldu

Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Alay Komutanı İsa Çakmak, Sağlık Bakanlığı çağrısıyla aşı oldu.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aşı olan Batman Valisi Hulusi Şahin, sırası gelen vatandaşların aşı olması gerektiğini belirtti. Vali Şahin, "Sağlık Bakanımızın çağrısı doğrultusunda bizler de bugün aşımızı olmak için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik. İlk dozumuzu olduk. Çok hafif, hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Aşı, şuanda salgınla mücadelede tek silah. Dolayısıyla sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşı olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Batman’da da şuanda aşı çalışmalarımız çok hızlı ve yoğun şekilde gidiyor ve vatandaşlarımızın ilgisi son derece memnun edici vaziyette. Aşılanmada yaklaşık olarak 15 binin üzerine çıktık. Şuan 65 yaş aşılanıyor. Bu 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdan, eğer eşleri de 65 yaşın üzerindeyse onları da aşılıyoruz. Bunun dışında biliyorsunuz, bakanlığımızın öncelik silsilesi doğrultusunda uygulamamıza devam ediyoruz. Evlerde de şuan 61 aracımız çalışıyor. 32 ekibimiz evlerde de aşı yapıyor. Bana verilen bilgilerde 48 poliklinikte aynı anda aşı çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık çalışanlarına ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamasının da olduğu bir gün, Cumartesi günüdür. O denetimleri de yaptık. Vatandaşlarımızın büyük oranda denetimlere uyduklarını memnuniyetle müşahade ettik. Biliyorsunuz bu hastalıkla ilgili mücadelede maske, mesafe ve hijyen temel kural. Kısıtlamalara mutlaka ve mutlaka uymalıyız. Aksi taktirde bu hastalığı gündemimizden düşürme şansımız yok" dedi.