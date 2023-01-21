Batman Valisi Ekrem Canalp’ın eşi Dr. Ayten Canalp ve protokol eşleri öğrencilerle bir araya geldi

Batman Valisi Ekrem Canalp’ın eşi Dr. Ayten Canalp, protokol eşleri ile birlikte kütüphane oluşturdukları Kozluk ilçesi Aşağı Kıratlı Köyü İlkokulunu ziyaret ederek, öğrenci ve köy kadınları ile bir araya geldi.

Okulu ziyarete Batman Valisi Ekrem Canalp’ın eşi Dr. Ayten Canalp, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör’ün eşi Seda Güngör, Garnizon Komutanı eşi Arzu Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı eşi Yasemin Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü eşi Zeynep Demir, İl jandarma Komutanı eşi Nergis Taşkın ve diğer protokol eşleri katılarak, okul bahçesinde öğrenci ve velilerle beraber fidan dikimi gerçekleştirdi. Daha sonra okulda oluşturdukları kütüphaneyi ziyaret eden ve kütüphanenin zenginleştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunan Dr. Canalp, İl Özel İdaresi tarafından yapılan oyun parkında oyun oynayıp çocukların sevincine ortak oldu.

Kanser hastalığında erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Ziyaret sırasında okulun bahçesinde köyün kadınları ile bir araya gelen Dr. Canalp, kadınlarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Daha sonra Kanser Erken Teşhis tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) görevli Dr. Büşra Tereci Arıkan, 30 yaş üstü kadınlarla kanser hastalığı konusunda bilgilendirmede bulunurken, AFAD personeli Şefika Cengiz, kadın ve çocuklara deprem anında ya da sonrasında nasıl davranması konusunda afet farkındalık eğitimi verdi.