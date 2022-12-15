Batman Valisi Canalp, Mereto Dağı eteklerinde güvenlik korucularının taleplerini dinledi

Batman Valisi ve Belediye Başkanı Vekili Ekrem Canalp, Kozluk ve Sason ilçelerindeki temaslarında güvenlik korucularıyla bin 600 rakımlı üst bölgesinde bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Köy temaslarında Mereto Dağı eteklerinde bulunan bin 600 rakımlı harami gediği üst bölgesinde görevleri başında olan güvenlik korucularını ziyaret ederek görev yerinde incelemelerde bulunan Vali Canalp, beraberinde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın’dan bölge hakkında bilgi aldı. Vali Canalp, güvenlik korucularına verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdiklerini ifade ederek, jandarma birlikleriyle birlikte bölgede yürüttükleri başarılı faaliyetlerden dolayı tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.