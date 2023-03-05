Batman Üniversitesinden depremden etkilenen çocuklara moral etkinliği

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından çeşitli çalışmaların yürütüldüğü Batman Üniversitesinde, Kozluk Meslek Yüksekokulu bünyesinde gönüllü öğrenciler tarafından afet bölgelerinden Batman’da misafir edilen ailelerin çocuklarına yönelik psikososyal etkinlikler düzenlendi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Süveybe Ana Öğrenci Yurdunda düzenlenen etkinliklere, depremden etkilenen ailelerin çocukları katıldı.

Aileleri ile birlikte deprem bölgelerinden gelen çocukların ihtiyaç duydukları psikososyal desteğin sağlanması amacıyla Kozluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rıda Tür’ün öncülüğünde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının desteğiyle Kozluk Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen etkinliklerde, depremden etkilenen çocuklara yönelik animasyon gösterimi, müzikli eğlence, çeşitli oyunlar, yüz boyama etkinliği, balon dağıtımı ve kukla gösterisi yapıldı. Depremzede çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde eğlenen çocuklar, afetin neden olduğu olumsuz durumdan bir nebze de olsa uzaklaştırılmaya çalışıldı.

“Çocukların süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olmayı ve sosyal hayata adaptasyonlarını hızlandırmayı amaçlıyoruz”

Düzenlenen etkinliklerin ardından konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, afetten en çok etkilenen grubun çocuklar olduğunu belirterek etkinlikleri, onların bu süreci daha kolay atlamalarına yardımcı olması ve sosyal hayata adaptasyonlarının hızlandırılması amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kültürümüzde, ağırlanan misafire yönelik kullanılan “baş göz üstüne” ifadesini uygulamaya geçirmeye gayret gösterdiklerini söyleyen Rektör Demir, depremden etkilenen ve Batman’a gelen tüm misafirlere imkanlar dahilinde gereken desteği üniversite tarafından vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Çocukların psikolojilerini düzeltmek adına yapılan her çalışmanın ülkemizin geleceğine yönelik bir yatırım olduğu bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Rektör Demir, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.