Batman Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanı

Batman Üniversitesi’nde 2021-2022 akademik yılını tamamlayıp mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Batman Batıraman Kampüsü’nde mezun olan öğrenciler için 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Mezuniyet törenine Vali Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Rektör Yardımcısı Rohat Cebe, Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı. Mezuniyet töreninde konuşan Rektör Demir, “Batman Üniversitesi olarak ciğerparelerimizi, mezunlarımızı, öğrencilerimizi, gözbebeklerimizi, ülkemizin geleceğini, anne ve babaların bize emanet etmiş oldukları taze fidanlarımızı, yavrularımızı bugün mezuniyet töreninde uğurlamanın, kendilerini mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Üniversitemize geldikleri ilk yıllarda öğrenecekleri çok şey vardı. Her biri birbirinden kaliteli, alanında uzman akademisyenlerimiz, öğretim üyelerimiz tarafından çok nitelikli bir eğitime tabi tutuldular, mezun oldular ve artık istihdama hazır hale geldiler. Öz güvenli bireyler, tuttuğunu koparan insanlar olarak ülkemizi, milletimizi en iyi şekilde temsil edip vatana, millete, devlete faydalı bireyler geldiler. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz ve tebrik ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Canalp, üniversiteyi birincilikle bitiren İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Mihrican Erden’e plaket ve başarı belgesi verdi. Okul birincisinin mezuniyet kütüğüne ismini çakması ve mezuniyet marşının okunmasının ardından keplerin atılmasıyla tören sona erdi.