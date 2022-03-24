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Batman Üniversitesi’nde Kalite Yönetim Süreçleri konulu toplantı düzenlendi

Batman Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından ’Kalite Yönetim Süreçleri’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

BATMAN 24.03.2022, 17:36
Batman Üniversitesi’nde Kalite Yönetim Süreçleri konulu toplantı düzenlendi

Batman Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından ’Kalite Yönetim Süreçleri’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Batı Raman Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necmettin Sezgin ile Prof. Dr. Rohat Cebe, Genel Sekreter Doç. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul ile birim kalite komisyon üyeleri katıldı. Batman Üniversitesinin akademik ve fiziki durumu hakkında Prof. Dr. Muhsin Kar’ı bilgilendiren Rektör Demir, Batman Üniversitesi’nin kalite süreçlerinde hızla ilerlediğini ve bu süreci en iyi şekilde tamamlayarak kaliteyi kurum kültürü haline getirmek istediklerini kaydetti.

“Kalite gelecek için güncel yeterliliğe sahip olmaktır”

YÖKAK kalite güvence sistemleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversitelerin bu süreçte neler yapmaları gerektiğini anlatarak kalite kültürünü yaymak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kalite oluşumunun bölgesel kalkınma odaklı çalışmalara da önemli katkılar sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Muhsin Kar, paydaşlarla olan ilişkilerin ve memnuniyetlerin de kalite konusunda etkili olduğunu dile getirdi. Kalkınma oranı, devamlılık, ve gelişime açıklık konuları hakkında da katılımcıları bilgilendiren Kar, üniversitelerin toplumsal faydayı sağlama konusundaki misyonlarından bahsetti. Teknolojik gelişmelerin avantaj ve dezavantajlarından söz eden Kar, iş gücü kayıpları ve dengesiz iş dağılımı konularına ilişkin bilgilendirmeler yaptı. Kar “Yaşanan değişimlerle birlikte yeni meslekler ortaya çıktı ve iş yapma şeklimiz de değişti. Pandemi süreci ile birlikte uzaktan çalışma zorunluğu ortaya çıktı. Bu nedenle bizler de yaşanan bu değişimlere ayak uydurmalı ve yetkinliklerimizi geliştirmeliyiz. Kalite gelecek için güncel yeterliliğe sahip olmaktır. Bu kapsamda toplumun yeniçağa ayak uydurabilmesi, yetkinliği, çalışma isteğinin bulunması ve yaşam boyu öğrenmeye açık olması en önemli beklentilerimizdendir” diye konuştu.

“Üniversitemiz kalitesini tescilleyerek kalite yönetimi sistemi belgesini aldı”

Konferansın ardından Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kalite sürecinin üniversitemiz açısından önemine değinerek üniversite olarak TSE tarafından verilen ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesini aldıklarının müjdesini verdi. Kalite sürecinin uzun bir yolculuk olduğunu ve Batman Üniversitesinin bu yolculuğu başarı ile tamamlayacağına inancının tam olduğunu dile getiren Rektör Demir, sürece destek veren tüm personele teşekkür etti.

Program, Prof. Dr. Muhsin Kar tarafından ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesinin Prof. Dr. İdris Demir’e takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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