Batman Üniversitesi’nde hizmet içi eğitimler düzenlendi

Batman Üniversitesi personellerine hizmet içi eğitim programı kapsamında ’’Kişilerarası İletişim ve Zaman Yönetimi’’ eğitimi ile ’’İnşaat Yönetimi’’ eğitimi verildi.

Batman Üniversitesi personeline yönelik personelin mevzuata ve çağın gerekliliğine uygun biçimde yetişmesini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve etkinliği kazandırmak, iş verimliliğini arttırmak ve tutumluluk bilinci ile daha yüksek görevlere hazırlamak amacıyla Personele Daire Başkanlığı tarafından organize edilen hizmet içi eğitim programı eğitimleri başladı. Batıraman Kampüs’ünde dört oturum olarak düzenlenen eğitimlerden ’’İnşaat Yönetimi’’ konulu eğitim, Teknokent ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeline Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Selahattin Güzelküçük tarafından ’’Kişilerarası İletişim ve Zaman Yönetimi’’ konulu eğitim ise Ankara Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Özdemir tarafından verildi.

Düzenlenen hizmet eğitimine Batman Üniversitesi Genel Sekreteri Lütfü Karakoyunlu, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Deniz Atiç, Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanı Halil İbrahim Kaya, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Selman Tür ve idari personeller katıldı.