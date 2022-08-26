Batman Üniversitesi’nde büyük başarı: AB’den destek hakkı kazandı

Batman Üniversitesi "Genç Anne-Babaların Dijital Ebeveynlik Farkındalığını Geliştirme" isimli projesiyle Avrupa Birliği’nden destek hakkı kazandı.

Batman Üniversitesinde, bireylerin öğrenme hareketliliği gençlik katılımı proje başvuruları çerçevesinde Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Manap’ın, "Genç Anne-Babaların Dijital Ebeveynlik Farkındalığını Geliştirme" isimli projesi 52 bin Euro’nun üzerinde destek hakkı kazandı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından destek hakkı kazanan projeyle ilgili açıklama yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kuşaklar arasındaki en önemli konulardan biri olan dijitalleşmeyi ele almasının, projenin desteklenmesi konusunu daha da anlamlı kıldığını belirtti. Desteklenmeye değer görülen bu nitelikli projenin akademik literatüre önemli katkı sunacağını ifade eden Rektör Demir, projenin psikolojik ve sosyolojik açıdan da topluma fayda sağlayacağını vurguladı.

Batman Üniversitesinin hem fiziki hem de akademik kapasitesini her geçen gün artırarak nitelikli çalışmalara imza attığının altını çizen Rektör Demir, destek hakkı kazanan hocamızı başarısından ötürü tebrik ediyorum.