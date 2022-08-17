Batman Üniversitesi yüzde 98’in üzerine doluluk oranına ulaştı

Batman Üniversitesi, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre tüm bölümlerinde öğrenciler tarafından tercih edildiği bildirildi.

Batman Üniversitesinde ön lisans programları yüzde 99,8, lisans programları yüzde 94,9 oranında tercih edildiği ve genel doluluk oranının ise yüzde 98,2’ye ulaştığı belirtildi. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı sonucunda kısa sürede artan öğrenci sayısının Batman Üniversitesi adına gurur verici olduğunu söyledi. Batman Üniversitesini tercih eden öğrencilerin hem nitelikli bir eğitim alırken hem de mesleki gelişimlerinin sağlanacağı önemli bir sürecin başladığını kaydeden Rektör Demir, teknolojinin ve günümüzün sunduğu tüm modern imkanları üniversite öğrencileri için seferber edeceklerini söyledi.

Batman Üniversitesinin yeni fertleri ile bir araya gelmek için heyecanlandıklarını dile getiren Rektör Demir, üniversitelerini tercih eden tüm öğrencileri tebrik ederek başarı dolu bir eğitim süreci geçirmelerini temenni etti.