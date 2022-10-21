Batman Üniversitesi Senatosu Hasankeyf’te toplandı

Batman Üniversitesi yönetimi, ilçelerde bulunan yerleşkeleri sık sık ziyaret ederek birimler arası iletişimi artırmayı sağlamak için bu haftaki senato toplantısını Hasankeyf Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirdi.

Hasankeyf Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda Rektör Prof. Dr. İdris Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, senato üyeleri katıldı. Batman Üniversitesinin 5 yerleşkesinde bulunan bütün birimlerin aynı önemde olduğunu ve gerekli altyapıların tüm yerleşkelerde tamamlandığının altını çizen Rektör Demir, ilçe yerleşkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerle bu yerleşkelerdeki akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerle bir araya gelmeye özen gösterdiklerini söyledi. İlçe yerleşkelerindeki birimleri daha sık ziyaret ederek kurum içi iletişimin daha da artmasını sağalamaya çalıştıklarını belirten Rektör Demir, kurum içi iletişimin güçlü olmasının personelin çalışma performansını yükselttiğini ve kuruma duydukları aidiyeti pekiştirdiğini ifade etti.