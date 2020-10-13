Batman Üniversitesi Rektörü Durmuş STK temsilcileri ile bir araya geldi
TÜM HİZMET İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI NECATİ ORUÇ, TÜRK-AFGANİSTAN DERNEĞİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI AZİZ BAKIR İLE BİRLİKTE BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AYDIN DURMUŞ’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
Tüm Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Necati Oruç, Türk-Afganistan Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Bakır ile birlikte Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş’u makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Durmuş, üniversitenin çalışmaları hakkında konuklarını bilgilendirdi. Üniversitenin kentin bilim dünyasına açılan penceresi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Durmuş, "Üniversitemiz birçok alanda günden güne gelişiyor. Üniversitemiz dünyanın 20 ülkesini aşkın ülkeden yabancı öğrencisi bulunmaktadır. Sadece 200 kontenjanı olan bir bölüme 14 bin öğrenci başvurdu. Hamdolsun artık Türkiye’nin 7 bölgesinin yanı sıra uluslararası öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite konumuna geldik" dedi.
Üniversitelerin gelişiminde STK’ların öneminin de olduğunu vurgulayan Rektör Durmuş, "STK’lar gerçekten kentlerin gelişimi açısından oldukça önemlidir. Üniversitemizin gelişiminde de kentteki STK’larımızın payı da çok fazla" diye konuştu.
Daha önce Batman’a geldiğini belirten Tüm Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Oruç ise üniversitenin kısa sürede çok yol kat ederek geliştiğini söyledi.
Necati Oruç ile Aziz Bakır üniversiteye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
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