Batman Üniversitesi Rektörü Demir, öğrencileri ile birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile görüştü

Batman Üniversitesi tarafından öğrencilerine tarih şuuru kazandırmak ve bürokrasiyi tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Ankara-Çanakkale programı kapsamında Ankara’da bulunan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. İdris Demir öncülüğünde Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Müdür Vekili Alper Aktaş, öğrencilere bakanlık işleyişi ve diplomasi hakkında Fatin Rüştü Zorlu Konferans Salonunda sunum yaptı. Sunum sonrası Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, öğrencileri Şehit Galip Balkar Toplantı Salonunda kabul etti. Kıran, öğrencilerine tavsiyelerde bulunarak, öğrencilerin merak ettikleri sorulara yanıt verdi. Kıran, kabul sonunda Batman Üniversitesi öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirerek çeşitli hediyeler verdi.