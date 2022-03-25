Batman Üniversitesi öğrencileri Sivas Ankara ve Çanakkale’yi gezdi

Batman Üniversitesi öğrencileri ile yakından ilişkiler kurmaya özen gösteren Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, belediye desteğiyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı etkinlikleri nedeniyle düzenlenen ve aralarında Afrika ülkelerinden misafir öğrencilerin de olduğu başarılı öğrencileri Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dr. Kutalmış Yalçın ile birlikte Çanakkale’ye uğurladı.

Öğrencileri uğurlayan Rektör Demir, Çanakkale’nin manevi ruhunu anlamaları ve manevi değerleri anlayarak dönmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrenciler ilk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan’ı ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Ayhan, Prof. Dr İdris Demir’e öğrencilere ufuk kazandıran bu ziyarete vesile olduğu için teşekkür etti. Makam ziyaretinin ardından Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongre binasını gezen öğrenciler, Sivas’ta Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerinin bulunduğu kent meydanında Çifte Minareli, Gök ve Buruciye Medreseleri, Divriği Ulu Camii, Taş Han, Kesik Köprü ve Sivas Kongresinin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesini ziyaret etti.

Sivas ziyaretinin ardından Ankara’ya giden öğrenciler, Millet Camisini ziyaret ederek 15 Temmuz Darbe Girişiminin yaşandığı yerleri yakından görme fırsatı buldu. Bürokrasiyi yakından tanıma ile tarih ve kültürel ziyaretlerde Ankara’da bulunan öğrenciler, Anıtkabir’i ziyaret etti, ziyaretin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Şehitler Abidesini gezdi.

Ziyaretlerde Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise eşsiz kütüphanelerinden olan Millet Kütüphanesini ve ardından TBMM’yi gezen öğrenciler, Ankara programının ardından Bursa’ya geçerek Ulu Camii, Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerini ziyaret etti, Topkale’den Bursa’yı izleyen ve daha sonra Çanakkale’ye geçen öğrenciler, burada Nusret Mayın Gemisi, Truva ve Aynalı Çarşı’yı dolaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nden Gelibolu Yarımadasına geçen öğrenciler Seyit Onbaşı, Şahindere Şehitliği, 57. Alay, Conkbayırı’nın da aralarında olduğu şehitlikleri ziyaret etti.

Gelibolu Alan Başkanlığı’nın misafiri olarak Simülasyon Merkezinde Çanakkale Savaşlarını izleyen öğrenciler, tarihi iliklerine kadar hissettiklerini belirterek bu manevi ruhun yaşanmasına vesile olan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir’e teşekkür etti. Tarihin bu önemli yerlerini görmek ve ecdadın izinden giden bireyler olmak adına bu ziyaretin çok faydalı olduğunu belirten öğrenciler, canı pahasına vatan savunmasında ön sıralarda yer alan şehitlerin bıraktığı topraklara sahip çıkacaklarını belirtti.

Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrencilere yönelik yapılan tüm etkinlikleri çok önemsediklerini söyledi. Öğrencilerin milli ve manevi değerleri yaşaması için yapılacak tüm çalışmalara destek verileceğini kaydeden Rektör Demir, Çanakkale bilincinin ve manevi ruhunun yaşatılması için bu gezi, ziyaret ve etkinliklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.